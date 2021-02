Biographie

Mötley Crüe est l'un des premiers et des plus influents groupes de hair métal des années 80. Après avoir signé sur Elektra Records, le groupe sort Shout at the Devil en 1983. En 1985, l'album Theatre of Pain fait d'eux des stars ; la première power ballad à succès à être diffusée sur MTV, "Home Sweet Home", devient le clip le plus demandé de la chaîne pendant quatre mois d'affilée. Après une cure de désintoxication, le groupe revient en 1989 avec le triomphant Dr. Feelgood, qui révèle de nombreux tubes. La carrière de Mötley Crüe connaît ensuite un déclin, mais ils continuent à susciter la controverse avec une série de mésaventures médiatisées © Barry Weber /TiVo