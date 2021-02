Biographie

Le son Mogwai est indéniablement à part dans l’univers du rock. Loin des standards et formats du genre, la bande de Glasgow a su imposer son propre registre. Ici, pas de « couplet-refrain-couplet-refrain-solo-refrain ». Fait de tensions, de distorsions et de modulations, l’univers musical se construit différemment. Toujours sur le fil, les Écossais embarquent l’auditeur dans une épopée sonore sans concession. La guitare, élément essentiel de leur musique, est omniprésente. Lancinante, saturée, primaire, elle guide le groupe de la retenue à l’intensité. Les morceaux s’étalent dans le temps, se brusquent souvent mais sans jamais s’emballer.Mogwai débute sa carrière en 1996, avec l’arrivée de ses premiers enregistrements. Très vite, le groupe attire l’attention grâce à ses compositions originales, facilement identifiables, qui dénotent avec le paysage musical de l’époque. Dès son premier album, Young Team, Mogwai fait sensation et interpelle. L’intensité et la profondeur du son de la formation en font une musique particulièrement adaptée à l’image, ce qui leur permet de participer à des bandes originales de films, comme Zidane, un portrait du XXIe siècle et The Fountain, de Darren Aronofky en collaboration avec le compositeur Clint Mansell et le Kronos Quartet.Au fil des albums, Mogwai a su développer sa musique, la rendant parfois moins brutale (Rock Action), ou plus tempérée (Come On Die Young). Mais si les opus peuvent se révéler inégaux, c’est sur scène que l’énergie de la formation prend tout son sens. En témoigne leur live Special Moves, sorti en 2010. En 2014, Mogwai revient avec Rave Tapes, l’occasion pour le groupe de repartir sur les routes… © Nicolas Gal