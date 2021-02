Biographie

Devenu une star des DJ en Italie, Maurizio Molella, né le 6 novembre 1964 à Monza, est surtout connu au niveau international pour sa participation au projet dance Gala qui s'est imposé dans la plupart des charts européens dès 1995 avec ses hits « Freed From Desire » et « Come Into My Life ». Remixeur de talent, il a aussi publié quatre albums, depuis Origine Radicale Musicale en 1995 jusqu'à Mollywood en 2009. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016