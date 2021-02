Biographie

Moloko est un duo d’électro-pop, composé de la chanteuse irlandaise Roisin Murphy et du musicien, producteur et mixeur Mark Brydon, qui s’est imposé à la fin des années 1990 avec une poignée de singles imparables. De Sheffield, où le couple (à la scène et la ville) s’est formé, à New York, en passant par Paris et Ibiza, aucun night club n’a pu se passer des tubes « Sing it Back » en 1999, puis « The Time Is Now » en 2001. Après quatre albums et un best of, Moloko se sépare en 2006. Murphy s’épanouit depuis dans une carrière solo et Brydon poursuit de nombreux projets dans le milieu de l’electro. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015