Biographie

De son vrai nom Demario DeWayne White, Jr., Moneybagg Yo naît le 23 septembre 1991 à Memphis, dans le Tennessee. Ses premières mixtapes sont publiées en 2012, notamment From The Da Block 2 Da Booth et October 20th. En 2016, il en sort trois autres, dont l'une remporte un Memphis Hip Hop Award pour la mixtape de l'année. Il s’agit de Federal Reloaded, une relecture du premier épisode de la série Federal, qui abrite des collaborations d'invités tels que Y Grizzle, Young Dolph ou OG Boo Dirty, entre autres. La suite, ELO (Everybody Lives On), accueille Yo Gotti et Migos' Quavo notamment. Son travail avec Yo Gotti se poursuit dans le cadre d'un effort conjoint intitulé 2 Federal, publié en octobre 2016. Heartless arrive ensuite en février 2017 et fait bonne figure dans les charts américains. La mixtape présente notamment des apparitions de YFN Lucci et Lil Durk. En octobre 2017, Moneybagg publie Federal 3X, ses débuts avec Interscope après avoir signé un accord de distribution. La mixtape contient un featuring de YoungBoy Never Broke Again. En 2018, Moneybagg Yo livre une compilation intitulée Moneybagg Yo Presents : NLess Ent x Bread Gang. Le 14 février 2018, Moneybagg publie la suite de Heartless, 2 Heartless, avec des invitations lancées à Quavo, Yo Gotti, Lil Baby et BlocBoy JB, ainsi qu’une production signée Zaytoven et Southside. Le 27 juillet 2018, Moneybagg Yo fait paraître une mixtape de 9 titres intitulée Bet On Me, avec des contributions de YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby et Gunna ainsi qu’une production gérée par Tay Keith, Drum God, et Javar notamment. Il faut attendre novembre 2018 pour voir Moneybagg Yo sortir son premier album studio, du nom de Reset. Le deuxième, 43va Heartless, arrive pour sa part en mai 2019, suivi de Time Served en janvier 2020. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019