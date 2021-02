Biographie

Connue à travers le succès planétaire de « The Boy Is Mine », son duo avec Brandy sorti en 1998, Monica (née Monica Denise Arnold en 1980) intitule son deuxième album du même titre, ce qui lui vaut une polémique. La chanteuse américaine de R&B ne revient qu'en 2002 avec l'album All Eyez on Me. Missy Elliott vole alors à son secours et l'album suivant, After the Storm, se classe n° 1 américain en 2003. Sa carrière ainsi relancée, Monica enregistre par la suite The Makings of Me (2006). Deux ans après sort la compilation Super Hits qui établit un premier bilan de son parcours. Trois autres albums s'échelonnent dans la décennie suivante : Still Standing (2010), New Life (2012) et Code Red (2015). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015