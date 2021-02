Biographie

Née à Hagfors le 20 septembre 1937 et décédée à Stockholm le 12 mai 2005, la chanteuse et actrice Monica Zetterlund commence par chanter très tôt et reproduit d'oreille les chansons américaines sans connaître la langue anglaise. Elle deviendra par la suite une grande interprète de ces standards de jazz. En 1957, elle chante dans l'orchestre du musicien danois Ib Glindemann, puis revient dans son pays natal pour accompagner le saxophoniste suédois Arne Domnérus. Monica Zetterlund entame sa propre carrière avec l'album international Swedish Sensation (1958). Ses reprises de chansons pop scandinaves, d'airs traditionnels et de standards de jazz nourrissent son répertoire, très apprécié aux États-Unis, à tel point qu'en 1964, elle se fait accompagner par le pianiste et arrangeur Bill Evans pour l'album Waltz for Debby. L'année précédente, Monica Zetterlund a représenté, sans succès, la Suède au Concours de l'Eurovision avec la chanson « En Gang i Stockholm », qui sera reconnue par la suite à sa juste valeur. Son grand succès reste « Sakta Vi Ga Genom Stan », adaptation du titre « Walking My Baby Back Home » de Nat « King » Cole, Également actrice, elle joue dans une dizaine de films, dont De l'art de faire escale (Att Angora en Brygga, 1965), Les Émigrants (1971) et Le Nouveau monde (1972), de Jan Troell. Sa carrière de chanteuse ne s'interrompt pas et en 1978, elle signe l'album It Only Happens Every Time, orchestré par Thad Jones et Mel Lewis. D'autres enregistrements suivent dans les années 1980-1990, notamment un hommage à Billie Holiday et Lester Young et les albums Monica Z (1989), Varsamt (1991), Topaz (1993) et Det Finns Dagar (1997), suivi d'une séance en souvenir de Bill Evans (Bill Remembered, 2000). En 2000, elle se retire de la scène à cause d'une scoliose qui l'obligeait à chanter assise. Cinq ans plus tard, Monica Zetterlund meurt dans l'incendie de son appartement, à l'âge de 67 ans. En 2013, le film biographique Valse pour Monica de Per Fly, est consacré à la chanteuse et actrice chère au coeur des Suédois. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020