Biographie

Monogrenade est un groupe de rock québécois originaire de Montréal. Dans la plus pure tradition d'une pop rock aux textes et aux arrangements travaillés, le groupe sort un premier EP en 2009 ( La Saveur des Fruits ) avant de livrer son premier album en avril 2012, intitulé Tantale. Monogrenade est de retour à l'automne 2014 avec l'album Composite et une tournée de cinq dates en France.