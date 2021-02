Biographie

Né du projet musical NO.MERCY de la chaîne de télévision Mnet et de l'agence Starship Entertainement, le boy band Monsta X apparaît en 2015, axé autour des sept talents Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney, I.M. et Wonho. Armé d'une recette aux accents hip-hop et electropop prononcés, le groupe entame rapidement son ascension, livrant une poignée de singles et de maxis, de TRESPASS à The Code en passant par RUSH et The Clan, menant à la publication d'un premier album en 2017 sous le titre The Clan Part 2.5 Beautiful. Dès lors solidement ancré sur la scène locale et au Japon, Monsta X creuse son sillon, partant à l'assaut des charts occidentaux avec All About Luv, publié en 2020 dans le sillon du départ de Wonho en 2019. © TiVo