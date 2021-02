Biographie

Montell Jordan est un des chanteurs, compositeurs et producteurs essentiels dans le domaine du R&B moderne. « This Is How We Do It » en 1995 devient un énorme tube et un des titres forts du genre. La force de Montell Jordan est de produire une musique qui sait rester dynamyque, là où ses concurrents sombrent vite dans des tempos exagérément lents. Tous ses albums connaissent un succès significatif, Let's Ride ou Montell Jordan sont particulièrement recommandés, Let It Rain sorti en octobre 2008 n'est pas parti pour décevoir