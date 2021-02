Biographie

Actif depuis les années 1950, le pianiste jamaïcain Monty Alexander parcourt les scènes jazz de l'Amérique à l'Europe, accompagnant quelques légendes ou ses partenaires habituels Ernest Ranglin, Herb Ellis et Ed Thigpen. Après avoir participé à l'accouchement du reggae dans son île natale, le disciple de Nat « King » Cole joue avec le gratin du jazz new-yorkais. Sa carrière de soliste débutée tardivement se concrétise par une fièvre d'enregistrements pour les labels MPS, Concord Jazz et Telarc. Le crooner a rendu hommage à Duke Ellington, Bob Marley, Tony Bennett et Nat « King » Cole, et publié les albums Solo (2008) et Uplift (2011). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016