Biographie

Institution britannique, la troupe de Monty Python a élevé l'humour britannique au rang d'art, sur scène, sur disque et au cinéma. Composée des humoristes John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones, Graham Chapman, et de l'Américain Terry Gilliam, ses membres se rencontrent sur un plateau de télévision. Aussitôt, la BBC leur confie en 1969 un programme de treize épisodes, Monty Python's Flying Circus, une série de sketches montée ensuite sur scène à travers l'Europe, suivie d'un album. La satire sociale, l'humour noir, surréaliste et absurde de la formation est mis à profit dans un film, And Now for Something Completely Different (1971), produit l'année de la sortie du deuxième album Another Monty Python Record. Les albums composés de sketches et de chansons comme Monty Python's Previous Record (1972) ou Matching Tie and Handkerchief (1973), dont la seconde face est constituée de plusieurs sillons différents, s'exportent aux Etats-Unis et le phénomène jouit d'un véritable culte porté par les longs-métrages Monty Python and the Holy Grail (Monty Python et le Saint-Graal) en 1974 et The Life of Brian (1979), dont l'humour est transposé sur disque, parallèlement aux enregistrements des spectacles Live at Drury Lane (1973) et Live at City Center (1976). En 1980 paraît le nouvel album original Monty Python's Contractual Album, suivi du film Live at the Hollywood Bowl. Le long-métrage The Meaning of Life (Le Sens de la vie), sorti en 1983, est le dernier projet de la troupe qui se réunit par la suite à l'occasion de tournées. Terry Gilliam est devenu un réalisateur respecté avec les films Jabberwocky (1976) et Brazil (1984), tandis que Cleese et Palin ont sévi ensemble dans Un poisson nommé Wanda. Le 4 octobre 1989, Graham Chapman décède d'un cancer. Celui que l'on surnomme le 7e membre, l'auteur et musicien Neil Innes, est mort le 29 décembre 2019.