Biographie

Formé en 1984 à Tampa Bay (Floride) par le guitariste Trey Azagthoth, Morbid Angel est non seulement un précurseur du death metal mais aussi l'un des premiers groupes du genre à connaître le succès. Morbid Angel constitue une transition du thrash metal vers le death metal, par l'apport de vocaux gutturaux et la mise en avant de thèmes satanistes et anti-chrétiens. Morbid Angel commence sa mortelle moisson en 1989 avec Altar of Madness, puis connaît un début de reconnaissance en 1991 avec Blessed Are the Sick. Covenant (1993) et Domination (1995) marquent le pic artistique et commercial de la carrière de Morbid Angel. Formulas Fatal for the Flesh (1998) et Gateways to Annihilation (2000) marquent le pas, puis Morbid Angel disparaît quelque temps après Heretic en 2003. Illud Divinum Insanus en 2011 révèle que Morbid Angel est bien toujours d'attaque.