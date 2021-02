Biographie

Morcheeba est un groupe issu du trip hop des années 90. Sa musique est un mélange de fusion, de blues et de funk. Le groupe se forme en 1995 et propose plusieurs démos aux labels de Londres, sans trop de succès. Ils finissent par signer sur le label China. Après la sortie de deux EP, le groupe publie son premier album, Who Can You Trust? Big Calm suit en 1998, puis Fragments of Freedom deux ans plus tard. Charango sort en 2002 et en 2003, ils sortent une compilation de leurs meilleurs titres, Parts of the Process, au moment où Skye Edwards quitte le groupe. L’ancienne chanteuse de Noonday Underground, Daisy Martey, se joint au groupe sur The Antidote en 2005. © John Bush /TiVo