Biographie

Né le 22 octobre 1972 à Salvador (Bahia), Moreno Veloso est l'un des fils du musicien brésilien Caetano Veloso et a pour marraine la chanteuse Gal Costa. Après des études de physique à Rio de Janeiro, Moreno Veloso se consacre entièrement à la musique à partir de l'an 2000. Il faut dire qu'il compose depuis 1982 et baigne depuis toujours dans une ambiance propice à son développement artistique. Moreno Veloso commence par collaborer a plusieurs reprises sur les compilations de la Red Hot Organization, vendues au profit de la lutte contre le virus du sida. En 2001 paraît son premier album Maquina de Escrever, distribué à l'international sous le titre anglophone Music Typewriter. Musicien doté d'une grande finesse et capable de jouer sur toutes les facettes de la MPB (musique populaire brésilienne), Moreno Veloso sort en septembre 2014 l'album Coisa Boa. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015