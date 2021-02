Biographie

Morgan Heritage débute en 1991 et constitue un trait d'union entre le reggae roots et la génération dancehall. Les cinq enfants de Denroy Morgan, perpétuent l'héritage familial dès Miracle en 1994. Auteur d'un très remarqué Don't Haffi Dread en 1999, Morgan Heritage fréquente le haut du pavé reggae depuis More Teachings en 2001. Particulièrement populaire aux Etats-Unis, Morgan Heritage voit Mission in Progress coiffer le Billboard reggae en 2008. Morgan Heritage sort le best of Journey Thus Far en 2009. L'octette devenu quintette foule régulièrement la scène des grands festivals du genre. En 2013, l'album Here Come the Kings invite Shaggy sur « Perfect Love Song ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015