Biographie

Morgan Cole Wallen naît le 13 mai 1993 à Sneedville dans le Tennessee. Enfant, il apprend le violon et le piano, mais s’épanouit également dans le sport et le base-ball plus particulièrement. Au point qu’une bourse lui est offerte et qu’il envisage un temps une carrière dans cette branche. Cependant, suite à une blessure, il abandonne cette piste et revient à la musique. C’est en 2014 qu’il se fait connaître du grand public à la faveur de sa participation au télé-crochet The Voice. Il intègre d’abord l’équipe de Usher, puis celle de Adam Levine avant d’être éliminé. Il a toutefois eu le temps de taper dans l’œil du label Panacea Records qui le signe en 2015 et lui offre l’opportunité d’enregistrer un EP de cinq titres intitulé Stand Alone, porté par le single « Spin You Around ». Dès l’année suivante, il est approché par Big Loud Records, le label du producteur canadien Joey Moi, qui lui offre à son tour un contrat. Il entame cette nouvelle collaboration par le single « The Way I Talk » puis rejoint la tournée de Florida Georgia Line en 2017. Il retrouve le groupe à l’occasion du titre « Up Down », extrait de son premier album solo If I Know Me en 2018. Celui-ci s’installe en tête des charts country américains, dans lesquels il restera pas moins de 114 semaines. En mai 2020, un premier single, du nom de « More Than My Hometown », puis un second, intitulé « 7 Summers », annoncent un nouvel opus. Nommé Dangerous: The Double Album, celui-ci sort au début de l’année 2021 et prend finalement la forme d’un double album. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020