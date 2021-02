Biographie

Les crooners pop, les vrais, ne sont guère légions… Mais certains résistent et portent l’idiome à bout de bras, de voix et surtout d’envolées lyriques. Outre-Manche, Morrissey est l’un d’eux. Charismatique, mystérieux, romantique, cynique et surtout intemporel, l’ancien chanteur des Smiths est le grand comédien de ses états d’âme. Le metteur en scène et en son de ses excentricités. Diva assumée, il fait de chacun de ses albums solo des piécettes de théâtre rock’n’roll qui laissent rarement de marbre… C’est évidemment au sein des Smiths que tout démarra artistiquement pour Steven Patrick Morrissey qui voit le jour le 22 mai 1959 à Davyhulme, dans le Lancashire…Leur carrière fut éphémère mais leur influence n’a toujours pas fini de se faire sentir. Au beau milieu des années 80, alors que la new wave à synthés règne sur le Royaume-Uni, quatre jeunes Mancuniens, les Smiths, sortent la classique formule «chant, guitares, basse, batterie» pour façonner une pop assez intemporelle, adossée à des mélodies fabuleuses. Portée par la voix de crooner éthéré de Morrissey, ses textes joliment acides et la guitare en arpèges de Johnny Marr, l’œuvre des Smiths irradie son temps. Comme les Kinks durant les années 60 et les Jam à la fin des années 70, ce groupe est un ovni 100% britannique, bel instantané de la société anglaise de son époque.Mais en 1987, le navire fait naufrage et Morrissey s’engage alors dans une carrière solo qu’il inaugure en 1988 avec Viva Hate, un superbe disque qui s’inscrit dans l’univers de son défunt groupe. Les quinze années qui suivront seront ponctuées d’albums plus (Your Arsenal en 1992, Vauxhall And I en 1994, Years Of Refusal en 2009) ou moins (Kill Uncle en 1991, Southpaw Grammar en 1995) passionnants. Musicalement, le chanteur peut se parer d’habits très pop mais aussi rock, voire rockabilly, quand ce n’est pas totalement luxuriants.Sa dizaine d’albums solo sous le bras, le Moz est aujourd’hui un flamboyant quinquagénaire ayant gardé son cynisme légendaire, sa plume restant l’une des mieux aiguisées de Grande-Bretagne. En cela, le crooner de Davyhulme ne se réinvente pas et ne cherche d’ailleurs pas à le faire. Juste à peaufiner son art avec des chansons d’une rare perfection que ses complices musiciens jouent avec classe, efficacité et subtilité quand nécessaire. Un peu comme sur World Peace Is None Of Your Business, son dixième opus qu’il publie durant l’été 2014…© MZ/Qobuz