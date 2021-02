Biographie

Né à Brooklyn (New York, États-Unis) en 1936, Mort Shuman est décédé à Londres le 2 décembre 1991, des suites d'une opération du foie, après avoir composé - avec ou sans son partenaire d'écriture Doc Pomus - une multitude de classiques de rock pour Dion, The Drifters ou Elvis Presley, puis The Hollies,The Small Faces ou Janis Joplin. En 1966, il monte à Londres la comédie musicale Jacques Brel Is Alive and Living in Paris, qui connaît un grand succès et initie le public anglais à l'oeuvre du chanteur belge, avant d'en faire autant à Broadway deux ans plus tard. En France, dans les années 1970, l'Américain connaît le succès en tant qu'interprète avec les tubes « Le lac Majeur », « Un été de porcelaine », « Shami-sha » ou « Papa Tango Charly ». Une gloire finalement de courte durée compte tenu de son immense carrière de compositeur, resté dans l'ombre de nombreux artistes. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2016