Biographie

Mott The Hoople fut l’un des plus grands groupes anglais des années 1970, pratiquant à ses débuts un rock influencé par The Rolling Stones et Bob Dylan, avant de profiter de la vague glam pour trouver le succès grâce à l’aide de David Bowie. Cet excellent groupe de scène fut un parfait passeur entre le rock des sixties et la génération punk, sur laquelle il exerça une immense influence. © ©Copyright Music Story Stan Cuesta 2015