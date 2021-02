Biographie

Mr. Big est devenu au début des années 1990 le représentant d'un hard rock FM mélodique grâce aux tubes « Just Take My Heart » et « To Be With You ». Tubes qui n'ont, par ailleurs, pas entamé leur réputation de musiciens et compositeurs émérites. Après avoir changé de guitariste, puis s'être offert une pause de quelques années, le groupe se reforme en 2009 dans sa composition originelle et publie en janvier 2011 l'album What If... Lui succède The Stories We Could Tell trois ans plus tard, suivi de Defying Gravity en 2017. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2017