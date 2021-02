Biographie

Mr. Bungle se forme en 1985 à Eureka en Californie sous l’impulsion de cinq camarades de lycée : Mike Patton, qui assure le chant et les claviers, Trey Spruance, la guitare et les claviers, Theo Lengyel, le saxophone, Trevor Dunn, la basse et Danny Heifetz, la batterie. Clinton McKinnon, saxophoniste, les rejoindra plus tard, en 1989. Cette même année, Mike Patton intègre le groupe de metal alternatif Faith No More, un groupe à géométrie variable, ayant usé de nombreux guitaristes et chanteurs depuis sa formation dix ans plus tôt, mais qui jouit d’une forte réputation. Le succès qu’il va rencontrer avec Mike Patton à sa tête va favoriser Mr. Bungle par ricochet, permettant à ce dernier de signer avec la major Warner Bros., mais cela va également entraver sa production, puisque le groupe ne livrera que trois disques en l’espace de huit ans. Le premier, éponyme, survient en 1991. Produit par John Zorn, il se caractérise par des velléités expérimentales et un foisonnement de styles musicaux, parfois concentrés au sein d’une même chanson : death, heavy metal, jazz, ska, funk… Le deuxième opus devra attendre quatre ans avant de voir le jour en 1995, les musiciens étant tous accaparés par d’autres projets. Disco Volante va plus loin que son prédécesseur dans la complexité et dans l’exploration musicale, s’inspirant de la musique classique contemporaine et des débuts de la musique électronique. À nouveau, quatre ans seront nécessaires pour qu’émerge un nouvel album studio, California, qui se présente comme plus accessible que ses prédécesseurs. Après avoir assuré la tournée de promotion, Mr. Bungle se met en pause en 2000. Ce n’est que trois ans plus tard que Mike Patton apporte un éclairage sur la situation et annonce qu’il n’y aura sans doute plus de nouvel album, les membres ne se parlant plus. Près de vingt ans après cette séparation officieuse, Mr. Bungle se reforme finalement sous l’impulsion de trois membres, Mike Patton, Trey Spruance et Trevor Dunn. Ils recrutent également deux célèbres musiciens : Dave Lombardo, batteur de Slayer et Suicidal Tendencies, et Scott Ian, guitariste d’Anthrax. Ensemble, ils enregistrent une nouvelle version de la toute première démo du groupe, sous inspiration thrash metal, The Raging Wrath of the Easter Bunny, enregistrée avec peu de moyens, en 1986. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020