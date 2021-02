Biographie

Mr Vegas fait partie du peloton du dancehall commercial, dans le sillage de Beenie Man et Shaggy. Ses premiers tubes jamaïcains « Nike Air » et « Heads High » en 1998, attirent l'attention sur son phrasé particulier. C'est en 2003 que sa notoriété atteint la France avec « Tout le monde debout » où il collabore avec Nèg'Marrons. Ensuite « Pull Up » devient un petit tube en 2004 avec un No 30 du top en France. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015