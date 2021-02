Biographie

Mistislav Rostropovitch (1927-2007) n'est pas seulement l'un des plus grands violoncellistes de son temps, il est l'un des musiciens et chefs d'orchestres qui ont marqué de leur empreinte la musique du XXème siècle. Cet humaniste qui a eu pour professeurs Chostakovitch et Prokofiev s'est longtemps opposé au régime soviétique avant de s'exiler vers les États-Unis avec sa femme Galina Vichnevskaïa en 1974. Révélé dans son pays à quinze ans, il doit attendre le début des années soixante pour jouer en Europe où il est très tôt considéré comme un maître du violoncelle. Son triomphe au Carnegie Hall et face à l'Orchestre du Bolchoï en 1967 lui apportent une stature internationale. Dix ans plus tard, passé à l'Ouest, il dirige l'Orchestre symphonique de Washington et se produit dans le monde entier, faisant apprécier les symphonies de Chostakovitch, la Symphonie-Concerto de Prokofiev, le Double concerto de Dvorak ou les Sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Mais c'est surtout avec les Suites pour violoncelle de Bach qu'il improvise au pied du Mur de Berlin lors de sa chute en novembre 1989 que « Slava » ou « Rostro » demeure célèbre ; les images font le tour du monde. Honoré de toutes parts, nommé ambassadeur de l'UNESCO, le vieil homme qui réside à Paris retourne à Moscou pour y finir ses jours à l'âge de 86 ans, réconcilié avec son pays. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015