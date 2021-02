Biographie

Groupe formé en 1987 à Seattle par Mark Arm (chant, guitare), Steve Turner (guitare, chant), Matt Lukin (basse, chant) et Dan Peters (batterie, chant). Groupe emblématique du grunge avec Nirvana et Soundgarder, Mudhoney survit à la vague et sort en 2013 son neuvième album avec Vanishing Point.