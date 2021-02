Biographie

Un nom indissociable de l’éthio-jazz. Père de ce mélange unique de pop, modern-jazz, folklore éthiopien, rythmes latinos, reggae des Caraïbes et funk afro, Mulatu Astatke a créé un univers immense à lui tout seul. Un secret bien gardé par les aficionados de musique africaine que le grand public découvrit sur le tard grâce à la bande originale du film de Jim Jarmush Broken Flowers en 2005…Né en 1943 en Ethiopie, il a étudié la musique à Londres, New York et Boston, où il est le premier Africain à être diplômé du Berklee College of Music. C’est là qu’il s’approprie les influences jazz et latines qu’il mélangera plus tard à la musique traditionnelle de son pays. C’est aussi là qu’Astatke a l’opportunité de collaborer avec de grands jazzmen comme Duke Ellington.Seul ou en groupe avec les Heliocentrics ou Either/Orchestra, il fait preuve d’une créativité impressionnante. Producteur ou artiste, il poursuit ses expériences, son épopée musicale, encourage les artistes en lesquels il croit et continue de son côté à élargir son terrain d’exploration. Il sait s’entourer de musiciens de talent dans cette création musicale qui ne tarit jamais.