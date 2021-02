Biographie

Mùm est un groupe qui s'apparente davantage à un collectif musical, mené depuis 1997 par Gunnar Orn Tynes et Orvar Smárason. Il propose une électro-pop à la fois douce et enfantine et pleine de curiosités sonores, en quoi la terre Islandaise (génitrice d'ambassadeurs du genre tels que Björk et Sigur Ros) est devenue fertile. Depuis Finally We Are No One, il est devenu l'un des représentants de l'écurie Fat Cat Records, où ont été publiés quatre albums et un live, The Peel Sessions. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015