Biographie

Un mélange de folk, de rock, de country et de bluegrass, telle est la recette adoptée par le groupe londonien Mumford & Sons. Composé de quatre musiciens (Marcus Mumford, Winston Marshall, Ben Lovett et Ted Dwane), la formation a su s’imposer rapidement sur la scène musicale internationale et est parvenue à vendre plusieurs millions d’albums à travers le monde. Bien que jouant chacun dans d’autres groupes à l’époque, les quatre amis commencent à jouer ensemble en 2007, partageant leur amour pour la musique folk et les instruments traditionnels. Mumford & Sons deviennent rapidement des acteurs de la scène underground londonienne, ils se mettent à écrire des chansons et à faire de plus en plus de concerts. En 2008, ils parviennent à jouer au prestigieux festival de Glastonbury et à sortir deux EP : l’un éponyme et l’autre intitulé Love Your Ground.Après de multiples scènes dans de petites salles à travers le Royaume Uni et les États-Unis, les Mumford & Sons enregistrent leur premier album Sigh No More avec Markus Dravs (notamment producteur d’Arcade Fire) et signent chez Island Records. Grâce au single Little Lion Man, la popularité du groupe s’envole et l’album se vend à plus d'un million d’exemplaires entre les États-Unis et le Royaume-Uni. En 2012, sort leur 2e disque Babel. L’anticipation est telle que l’opus est propulsé dès sa sortie à la première place des charts anglaises et devient l’album le plus rapidement vendu de l’année 2012 au Royaume-Uni. En une semaine, Babel s’écoule déjà à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde. Suite à une longue tournée, les membres du groupe annoncent faire une pause dans leur carrière pour une durée indéfinie.Le 4 mai 2015, ils signent leur retour avec un 3e album Wilder Mind. Ce disque marque la fin de la collaboration du groupe avec le producteur Markus Dravs puisque ces derniers s’entourent cette fois ci de James Ford et d’Aaron Dessner pour les aider à façonner leur son. © LG/Qobuz