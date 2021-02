Biographie

Originaire de l'île de Guernesey et relocalisé à Brighton, le producteur, compositeur et multi-instrumentiste britannique Alex Crossan apparaît sur la scène musicale sous l'alias Mura Masa avec la mixtape Soundtrack to a Death, porté par le titre "Lotus Eater" et suivi par les singles "Firefly" et "Love For That" en 2015, posant les bases d'un style à la croisée du R&B alternatif, de l'electropop, de la house et du downtempo. Someday, Somewhere, premier maxi officiel voit le jour la même année, préparant le terrain pour un premier album éponyme publié en 2017 et gorgé d'invités issus de tous horizons, de Damon Albarn (Blur) à A$ap Rocky en passant par Charlie XCX. © TiVo