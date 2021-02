Biographie

Musicien venu de la musique sérieuse tenté par l'aventure electro, Murcof dissimule l'ambitieux projet du Mexicain Fernando Corona. Né en 1970 à Tijuana, le pianiste étudie les oeuvres dodécaphoniques et minimalistes et crée son propre langage musical à la frontière du contemporain et des musiques électroniques. Les premières publications de Murcof établissent une réputation couronnée par le trophée Quartz à Paris en 2006. A l'album Cosmos paru en 2007 succèdent une série de concerts et de festivals en Europe et une collaboration avec Erik Truffaz. En 2011 paraît La Sangre Iluminada, bande originale aux paysages sonores envoûtants. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015