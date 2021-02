Biographie

Murderdolls est comme son nom l'indique un groupe à l'univers bercé par une imagerie glam rock, agrémentée de poupées maléfiques et autres symboles liés à l'épouvante. Auteurs de deux disques, Beyond the Valley of the Murderdolls en 2007 et Women & Children Last en 2010, les Américains de Murderdolls suscitent l'engouement essentiellement au Japon... © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015