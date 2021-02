Biographie

Se produisant en concert depuis 1973 sur toutes les scènes mondiales et dans tous les centres de musique internationaux majeurs, avec les plus grands orchestres, Murray Perahia est devenu l'un des pianistes les plus recherchés et aimés de notre temps. Il est le principal chef invité de l'Académie de St-Martin-in-the-Fields avec lequel il a fait des tournées aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Asie du Sud-Est. Né à New York, dans le Bronx, le 19 avril 1947, Murray Perahia a commencé à jouer du piano dès l'âge de quatre ans ; mais ce n'est que vers 15 ans qu'il commence une formation sérieuse. À 17 ans, il entre au Mannes Collège où il suit un enseignement approfondi de piano, direction d'orchestre et composition avec Mieczyslaw Horszowski. Passant ses étés au College de Marlboro, il collabore avec des musiciens tels que Rudolf Serkin, Pablo Casals et les membres du Quatuor de Budapest. Plus tard, il entretiendra une étroite amitié avec Vladimir Horowitz, dont les points de vue et la personnalité lui furent d'une inspiration constante. En 1972, annoncé comme vainqueur par Horszwoski avant la compétition, Perahia est effectivement le lauréat du Concours de Piano International de Leeds. Dès lors s'ouvre à lui une carrière prometteuse ; il donne en 1973 son premier concert au Festival d'Aldeburgh, où il travaille étroitement avec Benjamin Britten et Peter Pears, accompagnant ce dernier dans beaucoup de récitals de lieder ; de 1981 à 1989, il fut même co-directeur artistique du festival. La discographie de Murray Perahia est imposante et variée. Les premiers enregistrements d'importance que Perahia réalise est l'intégrale des Concertos pour piano de Mozart, avec l' English Chamber Orchestra dirigé au piano. Dans les années 1980, il enregistre également l'intégralité des Concertos pour piano de Beethoven, avec le Royal Concertgebouw Orchestra dirigé par Bernard Haitink. En 1990, la carrière de Murray Perahia est tout à coup perturbée par une malformation osseuse au pouce qui, une fois opérée, se compliquera d'inflammations qui l'obligeront à faire une pause. Il profite de cette période de repos pour se pencher sur l'oeuvre de Bach. C'est à la fin de cette même année qu'il enregistre son premier disque Bach, très bien accueilli par la critique, qui sera suivi de plusieurs autres dont en 2000 les Variations Goldberg, comptant parmi l'une des meilleures versions de l'oeuvre. Depuis 2006, Perahia vit à Londres. Mais ses problèmes de santé ressurgissent, l'obligeant à annuler concerts et tournée. Mais tout rentre dans l'ordre avant la fin de l'année. Murray Perahia est membre honoraire du Royal College of Music et de la Royal Academy of Music, et il est titulaire d'un doctorat honorifique de l'Université de Leeds. En 2004, il est fait Chevalier commandeur honoraire de l'Ordre de l'Empire britannique par la Reine Elisabeth II, en reconnaissance de ses services exceptionnels rendus à la musique. Ses enregistrements ont été largement récompensés par la presse internationale : entre autres, Médaille Claudio Arrau de la Robert Schumann Society en 2000 ; Grammy Award « Meilleure interprétation de musique de chambre » en 1989 pour l'interprétation de la Sonate pour deux pianos et percussions de Bartók ; Grammy Award « Meilleure interprétation - soliste sans orchestre » en 1999 pour les Suites anglaises de Bach et en 2003 pour les Etudes de Chopin. Perahia a produit et édité de nombreuses heures d'enregistrements de classes de maître par le légendaire pianiste Alfred Cortot, récemment découvertes - « Alfred Cortot : The Master Classes » -, une initiative acclamée.