Biographie

Producteur et DJ américain spécialisé dans le rap, Dijon McFarlane (né à Los Angeles le 5 juin 1990) prend le nom de DJ Mustard, qu'il raccourcit par la suite en Mustard. Actif depuis 2011, il compte à son palmarès un nombre impressionnant de productions et réalise un album sous son nom, 10 Summers (2014), comprenant des invités prestigieux issus de son entourage. En outre, il produit régulièrement des mixtapes comme Ketchup (2013), Cold Summers (2016) ou The Ghetto (2017). Remarqué grâce au hit « Rack City » de Tyga en 2011, il voit sa réputation grandir après ses travaux avec des rappeurs comme 2 Chainz, Young Jeezy, YG, Ty Dolla $ign, Kid Ink, Trey Songz ou la chanteuse de R&B Tinashe. En 2018, il collabore avec Nick Jonas (Jonas Brothers) pour le titre « Anywhere ». L'année suivante, il sort « Pure Water » avec le groupe Migos, qui se classe n°40 au Billboard Hot 100. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019