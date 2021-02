Biographie

Née le 19 mai 1959, d'origine lituanienne, la pianiste Muza Rubackyte est issue d'une famille de musiciens. Dès l'âge de sept ans, elle débute une carrière de soliste en interprétant le Concerto en ré majeur de Joseph Haydn, à Vilnius, accompagné par l'Orchestre national de chambre de Lituanie. Six ans plus tard, elle obtient le Premier Prix du Concours des Jeunes artistes dans son pays. Elle intègre alors le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou où elle suit les conseils de Jacob Flière, Mikhail Voskressenski et de Bella Davidovitch. Elle y termine ses études de troisième cycle avec les Premiers Prix de Piano, de musique de chambre et d'accompagnement et elle devient la plus jeune assistant-professeur du Conservatoire de Moscou. À Saint-Petersbourg, elle est élue parmi les meilleurs musiciens de l'Union Soviétique dans le cadre du fameux concours « All-Union » partagé avec M. Pletniov. Egalement lauréate du Concours International de Budapest, elle s'engage dans le mouvement d'indépendance de Lituanie. Privée de passeport, elle ne pourra quitter l'Union Soviétique qu'en 1989.Invitée régulière des Festivals français de La Chaise Dieu, Hector Berlioz, l'Orangerie de Sceaux, Fêtes Romantiques de Nohant, La Grange de Meslay, Sarlat, Bergerac, Piano à Riom, Piano dans les Pyrénées, Radio-France Montpellier, Rencontres de La Prée. En France, elle se produit avec les orchestres du Capitole de Toulouse, d'Auvergne, de Bretagne. sous la direction de Neeme Järvi, Jean-Jacques Kantorow, Stéphane Cardon.Elle poursuit une carrière internationale en jouant dans les plus grandes salles du monde (Théâtre des Champs-Elysées à Paris, Wigmore Hall à Londres, Opéra de Santiago, Concertgebouw d'Amsterdam, Opéra du Caire.) accompagnée par des orchestres comme ceux de National de Washington, Nashville, Tennessee, North Carolina, Opéra de Santiago du Chili.sous la direction de chefs tels que Leonard Slatkin, Jacques Houtmann, Michael Christie, Stefan Lano, Uri Segal . En musique de chambre, elle se produit avec Vadim Repin, David Geringas, Yuri Bashmet, Hans Roelofsen, Jean-Philippe Collard, Gérard Poulet, Christoph Henkel, Tedi Papavrami, Dominique de Williencourt, Marc-André Hamelin.Parallèlement à ses activités de concertiste, Mûza Rubackyté est actuellement professeur à l'Université de Vilnius, au Conservatoire russe de Paris Serge-Rachmaninov et enseigne régulièrement aux Master-Classes de l'Académie Messiaen aux Pays-Bas. Elle participe également aux jurys des Concours Internationaux de Vilnius et de Riga.Sa discographie notamment chez l'éditeur Lyrinx, est riche de l'oeuvre de Liszt chaleureusement saluée par la critique internationale. Un de ses derniers albums (3 Super Audio CD, Lyrinx LYR 2216) consacré aux oeuvres de Franz Liszt (Les Années de Pèlerinage) a été considéré parmi les meilleures versions jamais enregistrées par BBC Music Mag, Chicago Post et Fanfare (USA). Depuis, un double CD consacré aux 24 Préludes et Fugues de Chostakovitch, 2 CD "live" (l'un enregistré à Wigmore Hall à Londres, et un autre enregistré en Super Audio CD par Lyrinx au Théâtre de la Criée de Marseille) ont été commercialisés en 2007. Egalement des oeuvres de M. K. Ciurlionis (2 CDs, Marco Polo, 1994), des Sonates pour piano et violon de Johannes Brahms (avec Tedi Papavrami-Lyrinx) et encore "Parcours Satanique" de Liszt (Lyrinx) ainsi qu'un disque de Sonates de Domenico Scarlatti.