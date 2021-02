Biographie

Bien que de nombreux titres de My Chemical Romance soient bruyants, rapides, surexcités et agressifs, le travail du groupe peut également être mélodique et influencé pop. En 2002, Eyeball Records sort leur premier album, I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, suivi en 2004 de l'agressivement brillant Three Cheers for Sweet Revenge. L'album comporte plusieurs tubes à succès. Tandis que My Chemical Romance se prépare à entrer en studio pour un troisième album, ils sortent Life on the Murder Scene en 2006. Le coffret documente pratiquement toute l'histoire de MCR, avec des démos, des vidéoclips, des vidéos de concerts et des interviews. The Black Parade sort en 2006, il est certifié platine début 2007. © Alex Henderson /TiVo