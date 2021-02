Biographie

Mya ou Mya Harrison s'est d'abord fait connaitre en tant que danseuse et chorégraphe, avant de sortir Mya en 1997 grâce au concours de Dru Hill. Son second album, Fear of Flying en 2000, la positionne comme un second couteau du chant R&B. C'est sa participation l'année suivante à la reprise de « Lady Marmalade » pour les besoins du film Moulin Rouge qui met Mya sur le devant de la scène. Son album suivant, Moodring devient son plus important succès (n° 3 au Billboard) avant que Mya ne rentre dans des conflits avec ses labels qui empêchent la sortie de Liberation en 2007. Mya trouve alors refuge au Japon, seul pays où paraît son dernier opus, Sugar & Spice en 2008. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015