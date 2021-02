Biographie

Mylo est un remixeur cérébral bardé de diplômes, il ne se lance dans l'art du mashup et autres reconstructions qu'une fois son cursus universitaire achevé. Acclamé très vite pour son toucher subtil, sa façon d'étirer et de galvaniser un titre, son travail pour Scissor Sisters, The Killers, et surtout Kylie Minogue sur « I Believe in You », il chute lourdement sur l'obstacle de son premier album. Trop attendu Destroy Rock & Roll est loin de tenir ses promesses, malgré la présence du tube « Drop the Pressure » devenu « Dr. Pressure » après son mélange avec « Dr. Beat » de Miami Sound Machine. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015