Biographie

Née à Copenhague en 1985, la danoise Amalie Bruun apparaît sur la scène black metal sous l'alias de Myrkur avec un premier maxi éponyme en 2014, suivi de près, en 2015, par un très remarqué premier effort, M, proposant une recette particulièrement maîtrisée mêlant blast beats, chant clair, vocalises black metal, éléments atmosphériques et une bonne dose de musique traditionnelle scandinave. Attirant en outre l'attention de par sa simple identité, les projets solo de jeunes femmes n'étant pas monnaie courante sur la scène metal, Myrkur, véritable touche-à-tout, se voit enrôler pour coproduire l'album Rygg d'Ulver en 2015 avant de livrer un second effort en 2017, Mareridt, placé sous le signe d'une orientation moins black metal et plus axée dark folk. © TiVo