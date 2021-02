Biographie

Pianiste à ses débuts (en 1974, il remporte le Second Prix du Concours Tchaïkovski), Myung-Whun Chung est devenu l'un des plus grands chefs d'orchestre de sa génération. Pris sous l'aile de Carlo Maria Giulini à Los Angeles, il exerce les fonctions de directeur musical du Teatro Communale de Florence (1986-1989), puis de l'Opéra Bastille (1989-1994), où il fait connaître l'oeuvre d'Olivier Messiaen. Par la suite, le chef coréen dirige l'Orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome puis retourne à Paris pour conduire l'Orchestre de Radio-France de 2000 à 2015. Outre son activité de musicien, Myung-Whun Chung s'investit dans de nombreuses missions humanitaires en faveur de l'écologie ou de l'éducation musicale. Décoré de la Légion d'honneur en 1992, il a reçu la plus haute distinction sud-coréenne, le Kumkuan, en 1996. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015