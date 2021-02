Biographie

L'acronyme N.E.R.D. signifie No One Ever Really Dies (ndt : personne ne meurt jamais vraiment), mais les amis d'enfance que sont Chad Hugo, Shay et Pharrell Williams ont clairement mis l'emphase avec ce groupe sur leur côté le plus geek. Avant que ce projet ne voie le jour, Hugo et Williams, sous le nom de Neptunes, se font un nom en tant que producteurs pop à la mode, qu'ils travaillent avec des rappeurs hardcore, des crooners ou avec des groupes de pop adolescente. Malgré le changement de nom, cette notoriété préalable permet à N.E.R.D. d'être à son tour sous les projecteurs sortant quatre albums entre 2002 et 2010 ainsi qu'une compilation en 2011 et voyant Pharrell Williams en particulier jouir d'une énorme popularité. © Andy Kellman /TiVo