Biographie

Brian West et Gerald Eaton du groupe the Philosopher Kings sont tout de suite impressionnés par la prestation de Nelly Furtado et demandent à produire sa démo. Au cours de ces séances de travail, Furtado crée certains des morceaux qui aboutiront à son premier album, Whoa, Nelly!, sorti en 2000. Elle est nominée quatre fois aux Grammy Awards, dont une pour la Chanson de l'année avec "I'm Like a Bird." Folklore (2003) est décevant, il ne prolonge pas le succès de son travail précédent. Loose (2006), presque entièrement produit par Timbaland, se fait largement remarquer et devient le premier album N°1 de Nelly. © MacKenzie Wilson /TiVo