Biographie

C'est à Vaires-sur-Marne en Seine-et-Marne (Seine-et-Marne) que les cinq jeunes membres de N'Seven7 donnent vie à la formation en 2018. Constituée de Le Warra, Djo'Rz, Skb, Krs et Lasky, dont certains ont déjà évolué dans des groupes tels que PDT et NTY, cette dernière mêle les styles afro et trap. N'Seven7, qui signifie Nord 77 en référence au département qui a vu grandir les jeunes rappeurs, se révèle au grand public à la faveur des titres « 22h » et « Mamakota », mais enchaîne bientôt avec de nouveaux sons intitulés « OTT#1 » ou encore « Nintendo », qui consolident son statut de révélation de la scène rap hexagonale.