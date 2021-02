Biographie

La famille Chedid se complète avec Nach, fille de Louis et sœur de Matthieu, mais artiste à part entière qui se revendique comme tel. L’auteur et interprète Anna Chedid commence sa carrière d’un bon pas en intervenant dès ses 8 ans sur les albums de M, puis s’ouvre à d’autres horizons musicaux et fait du chant lyrique. Sa professeure la pousse même à devenir professionnelle, ce qu’elle refuse. Elle décide alors de prendre des cours de théâtre au prestigieux cours Florent, puis revient à la musique en collaborant avec le collectif Ubud pour des concerts parisiens. C’est en 2009 qu’elle rentre véritablement en studio pour publier son premier EP, Elle ou moi ; s’ensuit une tournée avec son frère où elle se place au clavier et aux chœurs. Mais Nach ne s’arrête pas là et enchaîne avec des cours de basse et de batterie, à New York. 4 ans plus tard, c’est son deuxième EP Je suis moi qui paraît, et qui attirera probablement l’attention de Polydor puisqu’elle finit par être signée par le label pour son premier album simplement intitulé Nach. Après avoir fait la première partie de Thomas Dutronc à l’Olympia ou encore d’Arthur H, la chanteuse sort un premier opus qui mêle chanson française et pop rafraîchissante dans une énergie surprenante. © LR/Qobuz