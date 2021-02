Biographie

Passé dangereusement près du statut de groupe d'un seul tube avec le succès de "Popular" en 1996, le groupe de power pop américain Nada Surf ne s'est pas reposé sur ses lauriers, hissant régulièrement quoique brièvement une série d'albums solidement troussés dans les charts. Les deux membres fondateurs du groupe, amis depuis l'école, Matthew Caws (guitare et chant) et Daniel Lorca (basse), se retrouvent au retour d'un séjour à l'étranger dans les années 80 de ce dernier et initient un projet baptisé Because Because Because en 1991. En 1993, ils affinent leurs ambitions et forment Nada Surf, dont les deux premières sorties indépendantes leur permettent de décrocher un contrat en Espagne. © Andrew Leahey /TiVo