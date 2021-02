Biographie

L'Américaine d'origine pakistanaise Nadia Ali, se rêve en nouvelle reine de la dance. Elle ne manque pas d'atouts pour y parvenir depuis ses débuts avec iiO en 2001 et le tube « Rapture ». La belle enchaîne sur une carrière solo depuis 2005, ponctuée de hits dance plus côtés en discothèque que dans les charts. Elle sort en 2009 l'album Embers, puis en 2010 une trilogie constituée de remixes et intitulée en toute modestie Queen of Clubs Trilogy. Comme la musique est un éternel recommencement, son tube de 2011 n'est autre qu'une nouvelle version de « Rapture ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015