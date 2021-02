Biographie

La musique aux influences plurielles de Neo Jessica Joshua est née, comme elle, dans la multiculturelle ville de Londres. La chanteuse a grandi dans l’Est de la capitale anglaise et a fait ses classes dans la réputée école de jazz de Guildhall School Of Music And Drama. Suite à cela, elle monte sur scène et accompagne des artistes tels que Kwabs ou Jarvis Cocker. Rebaptisée Näo, elle intègre les Boxettes, un groupe féminin de musique urbaine, entre beatboxing et chant a cappella.C’est finalement en 2014 que sort son premier EP : So Good. On comprend tout de suite l’orientation musicale que compte prendre la native londonienne. L’électro est omniprésente au sein des compositions mais l’ensemble n’est jamais froid. Même si les productions sont très modernes, A.K. Paul a fait en sorte d’inclure dans chacune d’elle une bonne dose de soul, venant doter l’EP d’une chaleur typique des années 60. Active, Näo sort l’année suivante February 15. Encore une fois, tous les ingrédients sont réunis pour que le chant rythmé soit séduisant. En cinq chansons, Näo reproduit cette ambiance typique des années 90 et mélange à la fois du r’n’b, de la soul, de l’électro, du hip hop et du funk. Inclassable, elle choisit elle-même de nommer son style le wonky funk. Une formule dont elle est loin d’être la seule ambassadrice mais qu’elle livre pourtant avec beaucoup d’originalité.Avec la sortie de For All We Know en 2016, Näo passe positivement le cap du premier album. Sous des effluves sonores très futuristes, l’Anglaise fait tourner sa voix sensuelle, presqu’espiègle. A l’arrivée, l’ex-choriste de Jarvis Cocker qui a imposé son nom sur Superego de Disclosure signe un disque jamais monolithique qui puise aussi bien dans la soul classique que dans la nu soul voire dans le r’n’b électronique. © AR/Qobuz