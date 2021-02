Biographie

Une des interprètes les plus reconnues dans le monde, la chanteuse grecque aux célèbres lunettes Nana Mouskouri a enregistré et chanté dans de nombreuses langues et évolué dans des styles allant du folklore grec au jazz en passant par le rock. Au cours d'une carrière qui s'étale sur une cinquantaine d'années depuis ses débuts dans les années 50, la chanteuse travaille avec Harry Belafonte, Julio Iglesias ou Quincy Jones et obtient de nombreux tubes dans le monde entier. Au début des années 90, elle se concentre sur l'aide humanitaire en devenant ambassadrice de l'UNICEF. Mouskouri effectue une tournée d'adieux en 2005 et vit depuis retirée du monde du showbiz. © TiVo