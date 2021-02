Biographie

La chanteuse américaine Nancy Brown, née à Cleveland dans l'Ohio le 11 décembre 1932, est plus connue sous son nom de scène et d'épouse Nancy Holloway. Après divers petits métiers exercés à New York, elle commence une carrière de danseuse de ballet et de chanteuse dans des clubs, où elle interprète des standards de jazz. En 1959, elle arrive à Paris : elle est engagée au Moulin-Rouge, chante au Mars Club et fait la connaissance d'Elvis Presley, de passage dans la capitale. Remarquée par le comédien André Pousse, elle décroche un contrat d'enregistrement pour un premier 45-tours, « Le Boogie du bébé ». Deux ans plus tard, elle fait ses débuts au cinéma dans Ballade pour un voyou. Le succès arrive en 1963 avec les titres « Dernier baiser », « Dis-lui que je ne suis pas là » en duo avec Nino Ferrer et le plus grand de tous, « T’en va pas comme ça », adaptation du « Don't Make Me Over » de Dionne Warwick. Nancy Holloway est alors assimilée à la vague yé-yé et est ainsi adoptée par le public français. Après avoir ouvert sa propre boîte de nuit, elle cumule les rôles au cinéma, notamment dans Cherchez l'idole (Michel Boisrond, 1964), aux côtés de Johnny Hallyday et d'Eddy Mitchell, mais aussi du Gentleman de Cocody (Christian-Jacque, 1965) et Jeu de massacre (Alain Jessua, 1967). Un événement tragique interrompt sa carrière quand sa fille âgée de vingt mois, Toby, succombe à une hydrocution. Outre une apparition dans Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques (Michel Audiard, 1971), Nancy Holloway se met alors en retrait de la scène. Elle revient plus tard à la chanson, après un retour aux sources aux États-Unis. Des années plus tard, elle se produit en tant que vedette de tournées nostalgiques, en Inde, dans le reste de l'Asie ou en Afrique, ou dans quelques clubs parisiens. Malgré un répertoire plus large, notamment dans le jazz vocal, son nom reste attaché à la scène yé-yé française. En 2006, elle participe à la tournée Âge tendre et têtes de bois. Elle décède à son domicile parisien le 28 août 2019, à l'âge de 86 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015