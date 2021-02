Biographie

C’est en 1981 à Meriden, un petit village proche de Coventry au Royaume-Uni, que naît Napalm Death, à l’initiative de deux adolescents, Nic Bullen et Miles Ratledge. Le premier démarre en tant que chanteur et bassiste et le second comme batteur. Rapidement, les mouvements de personnel s’enchaînent mais le groupe trouve sa place sur la scène anarchiste et punk locale, participant à des affiches aux côtés de formations telles que Amebix, Antisect ou The Apostles, et enregistrant même quatre maquettes durant ses trois premières années d’existence, lesquelles seront incluses dans une compilation intitulée Bullshit Detector Volume 3 en 1984. Mis en pause à la fin de l’année 1983, Napalm Death revient en 1985 avec une cinquième maquette nommée Hatred Surge, mais n’a pas encore tout à fait trouvé la stabilité en raison de nouveaux départs et arrivées de musiciens. Enrichie par le guitariste de Carcass Bill Steer et le chanteur Lee Dorrian, la formation livre en 1987 son premier véritable album, Scum. Celui-ci est rapidement suivi en 1988 de From Enslavement to Obliteration. Pour l'album, Harmony Corruption (1990), Napalm Death évolue musicalement, influencé par le death metal alors en vogue. Le groupe tourne désormais aux côtés de grands noms tels que Obituary, Sepultura, Entombed, Machine Head ou encore Sick of It All. Les années 1990 sont très prolifiques avec encore cinq albums à suivre, Utopia Banished (1992), Fear, Emptiness, Despair (1994), Diatribes (1996), Inside the Town Apart (1997) et Words from the Exit Wound (1998). Napalm Death attaque la décennie 2000 en évoluant vers un métal plus extrême, surtout à partir de l’album The Code Is Red... Long Live the Code (2005), qui suit respectivement Enemy of the Music Business (2000) et Order of the Leech (2002). Déjà très engagé politiquement, le groupe connu pour son anarchisme revendiqué s’attaque violemment au gouvernement américain et à la religion dans l’album Smear Campaign (2006). Avec régularité, Napalm Death sort ensuite un album tous les trois ans, Time Waits for No Slave (2009), Utilitarian (2012) et Apex Predator-Easy Meat (2015). Mais son public, jamais décontenancé par ce groupe protéiforme qui a usé une vingtaine de musiciens à l’aube de son trentième anniversaire et n'abrite en son sein aucun des membres originaux, doit attendre l'année 2020 pour la publication d’un seizième album, Throes of Joy in the Jaws of Defeatism. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020