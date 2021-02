Biographie

Aux côtés de Jay-Z ou encore Snoop Dogg, Nas est l’une des références incontournables du hip hop actuel. Son album Illmatic, sorti au début des années 90 et considéré comme l’un des meilleurs albums de hip hop de tous les temps, fait souffler un vent de fraicheur sur un genre alors un peu à l’étroit dans le carcan du gangsta rap. Soucieux de la qualité de ses instrumentations, qu’il souhaite particulièrement mélodiques et travaillées, le New-Yorkais s’entoure de la crème des producteurs, de DJ Premier à Q-Tip. Fils du trompettiste de jazz Olu Dara, Nas est très influencé par le style de prédilection de son père, lorgnant souvent du côté du jazz rap. Si les débuts du rappeur furent couronnés de succès tant sur le plan commercial que critique, la suite sera néanmoins plus nuancée. Malgré les échecs (relatifs), Nas conserve son statut d’acteur majeur du hip hop, et collabore avec les artistes les plus populaires de la planète, de Santana à Eminem en passant par Alicia Keys ou encore le groupe de métal Korn. © Nicolas Gal /QOBUZ